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Местные новости
2 Октября , 06:58

В Уфе продлят ограничения на улице 50-летия Октября

Дорога будет частично перекрыта до 25 октября, сообщили в администрации столицы.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Ограничения связаны со строительством теплотрассы на участке между домами № 5 и № 9 по улице 50-летия Октября.

Для автомобилей будет недоступна одна полоса проезжей части.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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