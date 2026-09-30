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30 Сентября , 12:45

В Абзелиловском районе Башкирии возвели пункт приема, очистки и сушки зерна

Об этом сообщил в своих соцсетях и.о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев.  

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В Абзелиловском районе Башкирии возвели пункт приема, очистки и сушки зернаВ Абзелиловском районе Башкирии возвели пункт приема, очистки и сушки зерна
В Абзелиловском районе Башкирии возвели пункт приема, очистки и сушки зерна

На базе «Красной Башкирии» начал работу современный пункт приема, очистки и сушки зерна. Его суточная мощность составляет 2,4 тысячи тонн. Это означает, что вести уборочную страду теперь можно в 1,5-2 раза быстрее. При этом существенно сократятся потери, повысится качество, стабильнее поставки на переработку.

Инвестиции в возведение комплекса по переработке зерна составили 210 миллионов рублей. Проект получил статус приоритетного, часть затрат была возмещена из бюджета.

Фото: соцсети Александра Шельдяева.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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