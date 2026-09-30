В Абзелиловском районе Башкирии возвели пункт приема, очистки и сушки зерна

На базе «Красной Башкирии» начал работу современный пункт приема, очистки и сушки зерна. Его суточная мощность составляет 2,4 тысячи тонн. Это означает, что вести уборочную страду теперь можно в 1,5-2 раза быстрее. При этом существенно сократятся потери, повысится качество, стабильнее поставки на переработку.

Инвестиции в возведение комплекса по переработке зерна составили 210 миллионов рублей. Проект получил статус приоритетного, часть затрат была возмещена из бюджета.

Фото: соцсети Александра Шельдяева.