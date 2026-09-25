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25 Сентября , 09:36

В Белебее троих молодых похитителей отправили за решётку

Два года назад парни похитили человека и вымогали у него деньги.

пресс-служба прокуратуры РБпресс-служба прокуратуры РБ
Фото:пресс-служба прокуратуры РБ

Уголовным наказанием закончилось для троих жителей Белебеевского района потасовка в ночном клубе. В декабре 2024 года парни повздорили с другим посетителем заведения. Оппонента они избили, затолкали в свою машину и вывезли в безлюдное место. Здесь они снова избили недруга — на этот раз уже битой.

У своей жертвы похитители отобрали банковские карты, с которых сразу же решили снять деньги. У банкомата похищенный сбежал и обратился за помощью к правоохранителям. После этого троих молодчиков, среди которых был один несовершеннолетний, задержали.

На днях преступникам 19, 21 и 22 лет вынесли приговор за похищение человека и вымогательство. В зависимости от степени вины парней отправили на семь и восемь лет в колонии общего и строгого режимов, сообщает прокуратура Башкирии.

Видео:пресс-служба прокуратуры РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:белебеевский районпохищение
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