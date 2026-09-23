Радий Хабиров наградил Андрея Назарова орденом

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан», сообщает пресс-служба главы РБ. Высокую награду Назарову вручил Радий Хабиров.

— Андрей Геннадьевич семь лет работал премьер-министром, мы внимательно проанализировали его деятельность, — сказал Радий Хабиров. — Вместе мы принимали очень сложные решения в период пандемии коронавируса, острых резонансных явлений. У меня был умный, вдумчивый партнер, я очень признателен за эту поддержку.

В свою очередь Андрей Назаров поблагодарил управленческую команду республики за совместную работу и жителей республики за оказанное доверие.

Напомним, Радий Хабиров предложил Андрея Назарова на должность председателя Госсобрания. Обязанности премьер-министра будет исполнять Александр Шельдяев.

Фото: пресс-служба главы РБ.