Радий Хабиров предложил Андрея Назарова на должность председателя Госсобрания

— Андрей Назаров избран депутатом Госсобрания — Курултая РБ. Андрей Геннадьевич семь лет работал премьер-министром. Мы внимательно проанализировали нашу совместную работу, и Андрей Геннадьевич выразил желание развиваться дальше. Для меня это личная потеря, как и потеря Константина Борисовича Толкачева. Мне нужен партнер в Государственном Собрании. Здесь правительство благодаря усилиям Андрея Геннадьевича, совместной нашей работе действует как хорошо смазанный, эффективный механизм, — отметил руководитель региона.

Радий Хабиров упомянул о сложных решениях, принятых в эти непростые годы. Выразив свою признательность, Радий Хабиров вручил Андрею Назарову орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

— Я предложу фракции «Единой России» в Госсобрании кандидатуру Андрея Геннадьевича на должность председателя парламента республики. Надеюсь, Госсобрание нас поддержит, — подчеркнул глава региона.

Радий Хабиров также сообщил, что подпишет указ о возложении обязанностей премьер-министра на Александра Шельдяева. В данный момент он занимает должность вице-премьера — министра промышленности, энергетики и инноваций.

Кроме того, глава региона анонсировал другие кадровые изменения, о которых он сообщит в понедельник.