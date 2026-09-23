+25 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
23 Сентября , 08:19

Радий Хабиров предложил Андрея Назарова на должность председателя Госсобрания

Вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве.

Скриншот видеотрансляции.Скриншот видеотрансляции.
Фото:Скриншот видеотрансляции.

— Андрей Назаров избран депутатом Госсобрания — Курултая РБ. Андрей Геннадьевич семь лет работал премьер-министром. Мы внимательно проанализировали нашу совместную работу, и Андрей Геннадьевич выразил желание развиваться дальше.  Для меня это личная потеря, как и потеря Константина Борисовича Толкачева. Мне нужен партнер в Государственном Собрании. Здесь правительство благодаря усилиям Андрея Геннадьевича, совместной нашей работе действует как хорошо смазанный, эффективный механизм, — отметил руководитель региона.

Радий Хабиров упомянул о сложных решениях, принятых в эти непростые годы. Выразив свою признательность, Радий Хабиров вручил Андрею Назарову орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

— Я предложу фракции «Единой России» в Госсобрании кандидатуру Андрея Геннадьевича на должность председателя парламента республики. Надеюсь, Госсобрание нас поддержит, — подчеркнул глава региона.

Радий Хабиров также сообщил, что подпишет указ о возложении обязанностей премьер-министра на Александра Шельдяева. В данный момент он занимает должность вице-премьера — министра промышленности, энергетики и инноваций.

Кроме того, глава региона анонсировал другие кадровые изменения, о которых он сообщит в понедельник.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru