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22 Сентября , 08:58

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания врачу из Уфы

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» директору ООО «АГ Фабер Дентаплант» Александру Алалыкину.

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания врачу из УфыВладимир Путин подписал указ о присвоении звания врачу из Уфы
Владимир Путин подписал указ о присвоении звания врачу из Уфы

В указе отмечается, что звание присвоено «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Указ опубликован на официальном сайте правовой информации Кремля.

Фото: Kremlin.ru.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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