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20 Сентября , 11:30

В Башкирии проголосовала 99-летняя бабушка

18, 19 и 20 сентября 2026 года в России проходят выборы в Госдуму девятого созыва. Для миллионов людей это событие гражданской жизни.

В Башкирии проголосовала 99-летняя бабушкаВ Башкирии проголосовала 99-летняя бабушка
В Башкирии проголосовала 99-летняя бабушка

Сто и более лет назад право голоса было не всеобщим. Человек мог попасть в избирательный список, потому что владел домом, платил налог или принадлежал к определенной группе. А мог — наоборот — оказаться в списке «лишенцев», и тогда этот факт открывает целый пласт его биографии.

Сегодня на избирательном участке села Суккулово тоже историческое событие. На выборах принимает участие 99- летняя старожилка села.  Губайдуллина Мархаба Зайдулиновна всю жизнь проработала в школе.  Она создавала уют и чистоту в образовательном учреждении.

Автор: Энже Шафикова.

Фото автора.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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