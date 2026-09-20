В Башкирии проголосовала 99-летняя бабушка

Сто и более лет назад право голоса было не всеобщим. Человек мог попасть в избирательный список, потому что владел домом, платил налог или принадлежал к определенной группе. А мог — наоборот — оказаться в списке «лишенцев», и тогда этот факт открывает целый пласт его биографии.

Сегодня на избирательном участке села Суккулово тоже историческое событие. На выборах принимает участие 99- летняя старожилка села. Губайдуллина Мархаба Зайдулиновна всю жизнь проработала в школе. Она создавала уют и чистоту в образовательном учреждении.

Автор: Энже Шафикова.

Фото автора.