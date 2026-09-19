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19 Сентября , 11:14

В Башкирии блогеры-наблюдатели рассказали о ситуации на УИКах

В Общественном пресс-центре Башкирии по выборам подключившиеся в режиме онлайн блогеры-наблюдатели рассказали о том, как проходят выборы на их участках.

Блогер-наблюдатель Зинира Нуриева работает на УИК 2346 Кигинского района, в который входит деревня Париж. По ее словам, народ здесь настолько дружный, что люди проголосовали полным составом, причем с самого утра.

Она согласилась, что благодаря своему названию небольшой населенный пункт в 25 человек привлекает внимание всего мира. Да и сама Зинира любит снимать видео о путешествиях, об интересных местах. Во время выборов она отметила в первую очередь настроение людей, которые пришли отдать свои голоса за депутатов Госдумы: веселое и праздничное. Многие, даже пожилые приезжали на избирательный участок на мотоциклах и квадроциклах.

Как пояснила Зинира Нуриева, голосование прошло организованно, без инцидентов. А она сама получила несколько интересных сюжетов с Дня голосования, о которых потом расскажет в соцсетях.

Следующей к онлайн-трансляции подключилась блогер Екатерина Чиркова, которая работает наблюдателем на УИК №8 Демского района Уфы. По словам Екатерины, здесь выборы тоже проходят активно. Ее избирательный участок – «пожилой», и люди голосую в основном уже серьезного возраста. Среди тех, кто самостоятельно пришел в участок, была даже женщина, которой исполнилось 92 года. Естественно, в УИК ее окружили особым вниманием. По словам избирательницы, она всегда сама ходит на выборы, не могла пропустить их и в этот день.

- Также очень много было молодых людей, в том числе впервые принявшие участие в голосовании. Представляете, как на нашем участке встречаются два поколения. Это очень символично, - считает Екатерина Чиркова.

Без происшествий, спокойно и организованно проходят выборы и на 553 УИК Октябрьского. Об этом во время включения сообщила наблюдатель Айгуль Ахмадеева.

- Я бы даже назвала День голосования у нас дружелюбным. Сама наблюдала, как на участке встречаются люди, которые давным-давно не виделись и вот наконец встретились, кода пришли на УИК. А вообще обстановка у на участке рабочая, деловая. Увлекаясь блогерством, я больше пишу о природе, о красотах родного города. А участие в выборах, конечно, поможет лучше узнать другую сторону жизни. Что обязательно пригодится мне в моем увлечении, - говорит Айгуль Ахмадеева.

Фото: ЦИК РФ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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