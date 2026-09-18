Железнодорожный вокзал в Кумертау преобразился

Совсем скоро в городе Кумертау случится знаменательное событие: железнодорожная станция «Кумертау» начнет встречать пассажиров в обновленном виде.

В прошлом году здесь преобразилась привокзальная площадь, а теперь перемены коснулись самого здания автовокзала — здесь в неоклассическом стиле обновляется фасад.

По словам главы администрации Кумертау Олега Астахова, обустройство подобных объектов — необходимый этап развития города. И показатель заботы о комфорте и благополучии каждого кумертаусца. В свою очередь начальник Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств Александр Никифоров поблагодарил администрацию города Кумертау за грандиозный труд в этом направлении. И сообщил, что с 2024 по 2025 годы пассажиропоток станции увеличился на 50 процентов.

Фото: газета «Кумертауское время».