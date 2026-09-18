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18 Сентября , 07:35

Оскар Ситдиков: ответственность за судьбу страны начинается с семьи

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскар Ситдиков пришёл на избирательный участок в поселке Нагаево вместе с семьёй.

Оскар Ситдиков: ответственность за судьбу страны начинается с семьиОскар Ситдиков: ответственность за судьбу страны начинается с семьи
Оскар Ситдиков: ответственность за судьбу страны начинается с семьи

Он рассказал, что начал утро с посещения центра общественного наблюдения, ознакомился с развернутой там информационной инфраструктурой, посмотрел, как ведутся прямые трансляции со всех избирательных участков, увидел зарубежных наблюдателей, и после этого поехал на выборы.

По словам Оскара Эхтибаровича, ответственность ему с ранних лет прививала мама, поэтому на выборы он ходил всегда.  

— Ответственность начинается на уровне собственной семьи: ведь это естественно — быть в ответе за свою семью, так же естественно и важно брать на себя и ответственность за будущее твоей страны, — говорит Оскар Эхтибарович, который пришёл на избирательный участок с супругой и двумя дочерями - школьницами. Когда дочки были совсем маленькими, они уже «голосовали» с родителями. А потом началась СВО, и командировки папы «за ленточку», так что вместе приходилось бывать нечасто. 

Оскар Эхтибарович хорошо помнит, что в его детстве выборы всегда воспринимались как праздник. Поэтому сегодня после голосования его семья отправилась на чаепитие в кафе, а потом дети с мамой поехали домой — ведь сегодня они не учатся.

— Понравилась организация на избирательном участке: приветливо встречают на входе, провожают до нужного стола. Все очень спокойно: народ приходит, получает бюллетень и голосует, — рассказал Ситдиков.— На выходе на подносах предлагается выпечка, жене выдали скидочные купоны.

Говоря о тех, кто сомневается или игнорирует выборы, считая, что их голос ничего не решает, Ситдиков отмечает:

— Те, кто считает, что его голос ничего не решает, — глубоко заблуждаются. — В нынешнее время, тем более в условиях СВО, сомневаться или проявлять инфантильность — это плевок в спину наших ребят, которые сейчас воюют за интересы государства, за то, чтобы в мире у нас было спокойно и мы сами решали свою судьбу. И до СВО страну пытались разобщить, стравить народ изнутри. А сейчас, благодаря специальной военной операции, мы практически избавились от всей этой нечисти. Здесь сомнений никаких быть не должно, потому что наш выбор — это сила России. 

Фото предоставлено Оскаром Ситдиковым.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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