В Башкирии запустили флешмоб ко Дню курая

В рамках акции 110 кураистов исполнят 110 народных мелодий.

— В народе бережно хранятся сотни мелодий и песен, дошедших до нас от предков. Это наше великое культурное достояние. 110 из этих жемчужин музыкального наследия включены в положение республиканских конкурсов — так среди профессиональных кураистов создана уникальная система. Именно этим 110 мелодиям мы посвящаем нашу масштабную эстафету. Мы хотим не просто сыграть эти напевы, но и напомнить каждому об их красоте и глубине, — отмечают организаторы акции.

Участники размещают записи в интернете. Эстафету начал кураист Динар Абдуллин из Стерлитамака.

Фото: скриншот видео.