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10 Сентября , 08:46

В Башкирии запустили флешмоб ко Дню курая

Союз кураистов Башкортостана запустил  флешмоб, посвященный Дню курая.

В Башкирии запустили флешмоб ко Дню кураяВ Башкирии запустили флешмоб ко Дню курая
В Башкирии запустили флешмоб ко Дню курая

В рамках акции 110 кураистов исполнят 110 народных мелодий.   

— В народе бережно хранятся сотни мелодий и песен, дошедших до нас от предков. Это наше великое культурное достояние. 110 из этих жемчужин музыкального наследия включены в положение республиканских конкурсов — так среди профессиональных кураистов создана уникальная система. Именно этим 110 мелодиям мы посвящаем нашу масштабную эстафету. Мы хотим не просто сыграть эти напевы, но и напомнить каждому об их красоте и глубине, — отмечают организаторы акции. 

Участники размещают записи в интернете. Эстафету начал кураист Динар Абдуллин из Стерлитамака. 

Фото: скриншот видео.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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