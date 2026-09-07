+19 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Местные новости
7 Сентября , 11:11

В Уфе под охрану взяли памятник истории — дом у Крестовоздвиженской церкви

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия утвердило своим приказом Башкультнаследие, сообщили в ведомстве.

Башкультнаследие РБ ВК.Башкультнаследие РБ ВК.
Фото:Башкультнаследие РБ ВК.

Памятник истории «Дом при Крестовоздвиженской церкви» расположен по улице Лесопильной, 4. На территории объекта запрещено строительство, проведение земляных работ, установка киосков, павильонов и навесов. Также недопустимы засорение территории и создание динамической нагрузки на объект.

Возможны работы по сохранению объекта, озеленение и благоустройство территории, ремонт дорог.

Дом при Крестовоздвиженской церкви был построен в 1900‑х годах и связан с деятельностью первого настоятеля храма протоиерея Николая Котельникова. После рождения в его семье глухонемого сына отец Николай открыл при храме училище для таких детей. По линии попечительства императрицы Марии Федоровны из Санкт‑Петербурга сюда был направлен сурдопедагог.

В советское время здание было приспособлено под хозяйственные нужды. В 1990‑х годах его вернули Уфимской епархии. В настоящее время в доме размещаются приют для людей без определенного места жительства, трапезная, баня, душевая и жилье для церковного причта.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru