В Уфе под охрану взяли памятник истории — дом у Крестовоздвиженской церкви

Памятник истории «Дом при Крестовоздвиженской церкви» расположен по улице Лесопильной, 4. На территории объекта запрещено строительство, проведение земляных работ, установка киосков, павильонов и навесов. Также недопустимы засорение территории и создание динамической нагрузки на объект.

Возможны работы по сохранению объекта, озеленение и благоустройство территории, ремонт дорог.

Дом при Крестовоздвиженской церкви был построен в 1900‑х годах и связан с деятельностью первого настоятеля храма протоиерея Николая Котельникова. После рождения в его семье глухонемого сына отец Николай открыл при храме училище для таких детей. По линии попечительства императрицы Марии Федоровны из Санкт‑Петербурга сюда был направлен сурдопедагог.

В советское время здание было приспособлено под хозяйственные нужды. В 1990‑х годах его вернули Уфимской епархии. В настоящее время в доме размещаются приют для людей без определенного места жительства, трапезная, баня, душевая и жилье для церковного причта.