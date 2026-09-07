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7 Сентября , 08:25

В Башкирии за семь дней произошло 42 ДТП

На оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что по оперативным данным региональной ГАИ за прошедшую неделю случилось 42 ДТП, в которых пострадали 42 человека и семеро погибли.

В Башкирии за семь дней произошло 42 ДТПВ Башкирии за семь дней произошло 42 ДТП
В Башкирии за семь дней произошло 42 ДТП

С начала года произошло 1 506 дорожных аварий – на 304 меньше в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Пострадало 1 769 человек (на 420 человек меньше) и 227 погибли (на 21 человека меньше).

Основными причинами смертельных ДТП, которые произошли за прошедшую неделю, стали: столкновения транспорта, съезд с дороги, наезды на пешехода, на водителя, управлявшего электроциклом, а также опрокидывание трактора в поле.

Кроме того, за прошедшую неделю за управление транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 230 водителей. Из них двое успели совершить ДТП. С начала года за пьяное вождение инспекторы ДПС задержали 10 992 человека, из них 149 стали виновниками дорожных аварий.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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