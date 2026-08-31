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31 Августа , 06:33

В Уфе удостоверения ветеранов боевых действий вручены бойцам отряда «Шторм Z»

Церемония прошла в филиале фонда «Защитники Отечества» по РБ, сообщили в пресс-службе.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ.Филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ.
Фото:Филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ.

— Хочу пожелать вам скорейшего восстановления и активного участия в патриотическом воспитании. Вы можете помочь сформировать у молодежи правильные понятия о долге, чести и любви к Родине, — обратился к собравшимся руководитель аппарата комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Илья Миронов.

Ветеранов также приветствовал заместитель военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов.

— Каждый из вас прошел через серьезные испытания, выполнил свой долг до конца. Получение статуса ветерана — это признание ваших заслуг и уважение к вашему мужеству. Мы будем рядом в решении любых вопросов. Двери фонда для вас открыты всегда, — подчеркнула руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина.

Удостоверения ветерана боевых действий получили девять сотрудников подразделения «Шторм Z» и ЧВК «Вагнер». Документ подтверждает право на ряд льгот, включая медобслуживание и пенсионные выплаты.

Добавим, что прием заявлений и выдачу удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, заключившим соглашения с минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года и выполнявшим задачи в составе подразделений «Шторм Z», филиал фонда начал с 1 мая нынешнего года.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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