Радий Хабиров: «Наша задача — минимум бюрократии и очередей»

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях рассказал, как в республике ведется цифровизация социальных услуг. К примеру, чтобы попасть на комплексную реабилитацию в реабилитационно-образовательный центр «Салют», нужно подать заявление и пакет документов через «Госуслуги».

— Это одна из 18 жизненных ситуаций, которые минцифры Башкортостана во взаимодействии с другими министерствами разместило на региональном портале Госуслуг, — отметил руководитель региона. — Эта работа ведется в рамках национального проекта «Экономика данных».

Также на портале можно получить всю информацию о поддержке участников СВО и их близких. В тех случаях, когда это возможно, подать документы тоже можно онлайн. Есть и другие разделы, которые касаются семей с детьми, здравоохранения. В ближайших планах – перевести в электронный вид еще целый ряд услуг в сферах соцзащиты, земельно-имущественных отношений и другие.

— Наша задача в этом вопросе остается неизменной — минимум бюрократии и очередей, — подчеркнул Хабиров. — Жители республики, особенно те, кто нуждается в особом внимании, не должны испытывать неудобств во взаимодействии с органами власти. Там, где это до сих пор происходит, будем исправляться.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.