8 Февраля , 10:47

В Башкирии открыли мечеть, строительство которой началось всего полгода назад

Новую мечеть «Салям» торжественно открыли в селе Старый Юрмаш, сообщила глава администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова.

В Башкирии открыли мечеть, строительство которой началось всего полгода назад

Строительство мечети началось полгода назад стараниями местных жителей и спонсоров. Она возведена на месте разрушенной мечети, существовавшей здесь до революции.

На церемонию открытия приехал Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин. В своей речи он подчеркнул значимость этого события для возрождения духовных традиций.

Напомним, в уфимской мечети «Ар-Рахим» идут активные работы по отделке сооружения.  

Фото: администрация Иглинского района.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
