Сыроварня из Салавата стала дипломантом проекта «Продукт Башкортостана»

Семейная сыроварня ИП Абрамовой О.А. из г. Салавата стала дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». Ее продукция выходит на рынок под маркой Nice Cheese.

Как подчеркивает министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров, производители республики принимают активное участие в проекте «Продукт Башкортостана». Потому что понимают, что он позволяет им быстрее выйти на региональный и федеральный уровни.

— В настоящее время проект объединяет 892 участников, из которых 715 — это пищевики, еще 177 производят непродовольственные товары.При этом знак «Продукт Башкортостана» можно видеть более чем на 35 тысячах наименований продукции, — отметил Аскаров.

Производить сыр Оксана Абрамова решила в 2020 году, а в 2023 году она получила статус предпринимателя. Сегодня предприниматель выпускает около полутора десятков наименований сыра. За минувшие годы продукция предприятия не раз была отмечена на профессиональных международных и всероссийских конкурсах.

Фото: сайт правительства РБ.