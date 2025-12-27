В одном из районов Башкирии отремонтировали дорогу после вмешательства прокурора

Как сообщают в ведомстве, участок дороги регионального значения находится на обслуживании Управления дорожного хозяйства Башкирии. При этом своевременные меры по ремонту не принимались.

Образовавшиеся повреждения дорожного полотна увеличивали риск дорожно-транспортных происшествий, создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, участок дороги отремонтирован.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.