В одном из районов Башкирии отремонтировали дорогу после вмешательства прокурора

В Башкирии на участке автомобильной дороги Уфа-Бирск-Янаул имелись многочисленные повреждения. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Янаульского района.

Как сообщают в ведомстве, участок дороги регионального значения находится на обслуживании Управления дорожного хозяйства Башкирии. При этом своевременные меры по ремонту не принимались.

Образовавшиеся повреждения дорожного полотна увеличивали риск дорожно-транспортных происшествий, создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, участок дороги отремонтирован.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
