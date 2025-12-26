Волонтёр из Башкирии делает печи для СВО и пишет на них позывной братишки

Изготовлением печей Радмир занимается в свободное от основной работы время — он трудится на заводе электромонтером. По вечерам с отцом идет в гараж, который служит им мастерской.

Здесь они варят печи для обогрева блиндажей.

Каждое изделие Радмир отмечает фирменным знаком «КАМА 02». в честь братишки, который служит под позывным «Кама».

«Его призвали на срочную службу, а уже на срочной он подписал контракт. Решил служить Родине и защищать ее. Печки — это мой способ быть рядом с ним», — объясняет волонтер.

Фото: телеграм-канал «Шаймуратовцы».