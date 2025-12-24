-25 °С
24 Декабря , 16:44

В Башкирии возвели ещё один храм

В селе Дюртюли Шаранского района на средства жителей построена церковь.  

В 2019 году житель села Дюртюли Петр Трофимов предложил односельчанам возродить местный храм. Инициатива была поддержана единогласно! Жители села открыли благотворительный счет, и вскоре на месте будущего культового сооружения был построен фундамент, затем — цокольный этаж.  

Стройка стала по-настоящему всеобщим делом. Сегодня здесь не найти человека, который не вложился бы в это начинание финансово, не поработал бы на объекте в свободное от работы время. И даже проект был разработан выходцем из села, который сейчас живет за пределами нашей республики.

Вкладывались, кто как мог, — индивидуальный предприниматель Игорь Файзуллин без лишних слов выделял технику и внес в строительство кровли 150 тысяч рублей, механизатор Валерий Андреев на своем тракторе «Беларус» доставлял на стройплощадку воду, строительные материалы, выравнивал площадку, начальник Шаранского линейно-производственного управления магистральных газопроводов Азат Нуриев предоставил автокраны для установки куполов, которые приобрел на собственные средства ветеран труда Родион Николаев. Вкусные и сытные обеды для строителей готовила Венера Петрова. Ну, а зорко следила за сбором и расходованием средств «казначей на общественных началах», председатель местного совета ветеранов Ирина Андреева. В общей сложности удалось собрать около 10 миллионов рублей.

Первое богослужение здесь состоялось 9 декабря, в День Святителя Иннокентия Иркутского. Божественную литургию провели настоятель Михаило-Архангельского храма села Шаран протоиерей Василий Тымчук, настоятель храма Андрея Первозванного из города Туймазы протоиерей Виталий Беляев и настоятель Свято-Троицкого храма села Бакалы Владимир Кум. Они поблагодарили дюртюлинцев за проделанную работу. Подчеркнув, что сверкающие купола храма и волнующий душу колокольный звон — это великая награда Бога всем, кто работал, шел вперед и верил в успех.

Фото: Руслан ХАФИЗОВ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
