В Башкирии прошла встреча социальных предпринимателей

В селе Красный Ключ Нуримановского района прошло четвертое выездное заседание мобильного офиса поддержки социального предпринимательства. На мероприятие приехали около 30 представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане, проживающие в Нуримановском, Иглинском, Кармаскалинском и Архангельском районах.

Как отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина, подобные мероприятия укрепляет социальную инфраструктуру региона, предоставляя предпринимателям своевременную поддержку и консультирование непосредственно на местах проживания.

Вот и это мероприятие стало площадкой для обмена опытом и рекомендациями между социальными предпринимателями региона. Панельная дискуссия «Социальное предпринимательство: от идеи к реализации» началась с приветствия главы администрации Нуримановского района Вилдана Ситдикова. В свою очередь бизнес-шериф района Венера Ахиярова рассказала о мерах муниципальной поддержки, инвестиционном сотрудничестве и электронном бюджете. А руководитель Центра инноваций социальной сферы Ирина Львова обратила внимание на доступные инструменты поддержки для социальных предпринимателей региона. Среди них она назвала гарантии, льготный лизинг, регистрацию товарных знаков, разработку дизайна и брендинг, сертификацию продукции, обучение и продвижение товаров и услуг.

Для предпринимателей провели мастер-класс по процедуре подачи заявки на статус «социальное предприятие», рассказали о важных изменениях в налоговом законодательстве, различиях между разными системами налогообложения, а также дали информацию о новой упрощенной системе АвтоУСН, которая начнет действовать в Башкирии с 1 января следующего года.

Есть вопросы? Обращайтесь в Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д. 75, или по номеру горячей линии: 8 (347) 224-99-99 (доб. 540). Руководитель профильного направления — Ирина Львова.

Серия выездных встреч была организована в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: сайт правительства РБ.