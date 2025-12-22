-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Местные новости
22 Декабря , 22:30

В Башкирии прошла встреча социальных предпринимателей

Для представителей бизнес-сообщества провели мастер-классы, рассказали о нововведениях в сфере налогообложения.  

В Башкирии прошла встреча социальных предпринимателей
В Башкирии прошла встреча социальных предпринимателей

В селе Красный Ключ Нуримановского района прошло четвертое выездное заседание мобильного офиса поддержки социального предпринимательства. На мероприятие приехали около 30 представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане, проживающие в Нуримановском, Иглинском, Кармаскалинском и Архангельском районах. 

Как отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина, подобные мероприятия укрепляет социальную инфраструктуру региона, предоставляя предпринимателям своевременную поддержку и консультирование непосредственно на местах проживания.

Вот и это мероприятие стало площадкой для обмена опытом и рекомендациями между социальными предпринимателями региона. Панельная дискуссия «Социальное предпринимательство: от идеи к реализации» началась с приветствия главы администрации Нуримановского района Вилдана Ситдикова. В свою очередь бизнес-шериф района Венера Ахиярова рассказала о мерах муниципальной поддержки, инвестиционном сотрудничестве и электронном бюджете. А руководитель Центра инноваций социальной сферы Ирина Львова обратила внимание на доступные инструменты поддержки для социальных предпринимателей региона. Среди них она назвала гарантии, льготный лизинг, регистрацию товарных знаков, разработку дизайна и брендинг, сертификацию продукции, обучение и продвижение товаров и услуг.

Для предпринимателей провели мастер-класс по процедуре подачи заявки на статус «социальное предприятие», рассказали о важных изменениях в налоговом законодательстве, различиях между разными системами налогообложения, а также дали информацию о новой упрощенной системе АвтоУСН, которая начнет действовать в Башкирии с 1 января следующего года. 

Есть вопросы? Обращайтесь в Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д. 75, или по номеру горячей линии: 8 (347) 224-99-99 (доб. 540). Руководитель профильного направления — Ирина Львова. 

Серия выездных встреч была организована в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru