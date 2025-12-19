В Башкирии победитель конкурса «Трезвое село» приобрел спортивные тренажеры

В деревне Новый Тамьян появились спортивные тренажеры, которые местные жители приобрели за счет денежных средств, как победители республиканского конкурса «Трезвое село-2025»

В нынешнем году финалистами регионального проекта «Трезвое село-2025» стали более 50 сел и деревень Башкирии. В их числе — деревня Новый Тамьян Шаранского района.

В номинации «Малые села» эта деревня, помимо диплома за активное участие в конкурсе, была удостоена сертификата на 200 тысяч рублей. Деньги новотамьяновцы направили на приобретение спортивных тренажеров: «Двойные лыжи», «Твистер» и «Брусья».

Фото Руслана Хафизова.