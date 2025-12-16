Кондитер из Туймазов присоединился к проекту «Продукт Башкортостана»

Производитель кондитерских изделий ИП Файзуллина А.В. из города Туймазы стала дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». Ее предприятие изготавливает торты и десерты под брендом «Кондитерская Альфии Сладковой».

Как подчеркнул министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров, если имеется государственная поддержка, развитие бизнеса имеет большие перспективы. Поэтому в регионе создан действенный механизм содействия местным производителям для продвижения локальной продукции на федеральном и региональном уровнях.

Альфия Файзуллина начала свой бизнес семь лет назад. Сегодня ее предприятие выпускает восемь видов тортов, меренговый рулет, разнообразные трайфлы, моти и пирожные. При их производстве используется технология глубокой заморозки, которая позволяет увеличить срок годности продукции. Ее реализуют в Туймазах, Октябрьском, Альметьевске, Бугульме.

Фото: сайт правительства РБ.