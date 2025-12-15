-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Местные новости
15 Декабря , 19:46

В Башкирии отремонтировали более 5 километров дороги Кушнаренково — Бакалы

По участку автомагистрали, где провели ремонт, ежедневно проезжает более 2700 автомобилей, сообщает правительство РБ.  

В Башкирии отремонтировали более 5 километров дороги Кушнаренково — Бакалы
В Башкирии отремонтировали более 5 километров дороги Кушнаренково — Бакалы

В Башкирии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 5,1 километра дороги Кушнаренково − Чекмагуш – Бакалы.

В нормативное состояние дорожники привели участок вблизи Новобалтачево. Они выполнили фрезерование изношенного покрытия, укрепили основание по технологии ресайклинга, обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Кроме того, подрядчик обновил остановочную площадку и установил новое барьерное ограждение протяженностью 2 километра.

— Автодорога Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы — это часть опорной дорожной сети Башкирии. Она позволяет жителям множества населенных пунктов добираться до районных центров и выезжать на федеральную трассу Р-240 Уфа – Оренбург, подъезд к М-12, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. А потому интенсивность движения на этом отрезке высока — по нему ежедневно проезжает свыше 2700 автомобилей.

Фото: сайт правительства РБ.  

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru