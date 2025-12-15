В Башкирии отремонтировали более 5 километров дороги Кушнаренково — Бакалы

В Башкирии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 5,1 километра дороги Кушнаренково − Чекмагуш – Бакалы.

В нормативное состояние дорожники привели участок вблизи Новобалтачево. Они выполнили фрезерование изношенного покрытия, укрепили основание по технологии ресайклинга, обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Кроме того, подрядчик обновил остановочную площадку и установил новое барьерное ограждение протяженностью 2 километра.

— Автодорога Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы — это часть опорной дорожной сети Башкирии. Она позволяет жителям множества населенных пунктов добираться до районных центров и выезжать на федеральную трассу Р-240 Уфа – Оренбург, подъезд к М-12, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. А потому интенсивность движения на этом отрезке высока — по нему ежедневно проезжает свыше 2700 автомобилей.

Фото: сайт правительства РБ.