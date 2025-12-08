Представители Башкирии встретились со студентами в Санкт-Петербурге

Встречи прошли в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Горном университете императрицы Екатерины II и Университете промышленных технологий и дизайна, где в сумме учатся более тысячи выходцев из республики.



Заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан Ильшат Рахматуллин призвал студентов активно поддерживать связь с малой родиной. Он рассказал о ключевых проектах, позволяющих студенческой молодежи участвовать в жизни республики: ежегодном форуме «Дома», проходящем в Уфе, молодежном форуме «Яҡташлыҡ көсө — сила отечества», который пройдет 18 декабря в Петербурге и других культурных, образовательных и спортивных мероприятиях.



Особое внимание в рахговоре со студентами было уделено системной поддержке студенческих инициатив. Ильшат Рахматуллин сообщил о действующих грантах Республики Башкортостан в размере до 2 миллионов рублей.

Также было отмечено, что по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова объем ассигнований на молодежные инициативы будет увеличен в 2026 году.



Сегодня в Санкт-Петербурге обучается около 3 тысяч студентов из Башкирии, для их консолидации и адаптации в городе успешно работают 11 башкирских студенческих клубов. Их деятельность координирует Ассоциация студентов и аспирантов Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. Представительство республики ежегодно собирает информацию о поступивших в вузы других регионов абитуриентах и проводит выездные встречи в учебных заведениях с наиболее многочисленными землячествами, информируя студентов о возможностях для самореализации и совместных проектах.



Фото: Альбина САРВАРТДИНОВА.