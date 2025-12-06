Старинному храму в Башкирии подарили тактильную икону Христа Спасителя

Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта «Не зря в храме», направленного на создание доступной среды для незрячих и слабовидящих людей в православных приходах. Переданная рельефная икона Христа Спасителя позволит прихожанам с нарушениями зрения приобщиться к молитвенной практике через тактильное восприятие.

Председатель регионального отделения Союза православных женщин Республики Башкортостан Инга Юмашева отметила:

«Для нас очень важно, чтобы каждый человек, независимо от возможностей своего здоровья, мог ощутить духовную поддержку и прикоснуться к святыне. Такие иконы стирают барьеры и делают храм по-настоящему открытым домом для всех. Это дело милосердия и настоящей христианской любви».

Напоминаем, храм Воскресения Словущего в селе Воскресенском является объектом культурного наследия федерального значения. Волонтеры начали работу по его возрождению.

Фото: Союз православных женщин Республики Башкортостан.