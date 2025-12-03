В Уфе в Башгосфилармонии пройдёт Рождественский фестиваль

Для уфимцев и гостей республики будет представлен музыкальный букет из органной, хоровой, камерной и джазовой музыки, а также трибьют-мюзиклы. По традиции в фестивале помимо коллективов и солистов филармонии и уфимских музыкантов выступят российские гости.

23 декабря фестиваль откроет Камерный оркестр Башкирской филармонии под руководством народного артиста РБ Олега Касимова с программой «Рождество в Европе». Прозвучит популярная классика от барочной музыки до современных рождественских хитов: различные варианты христианской молитвы Аве Мария — арии и песни для голоса с инструментальным сопровождением, сочинения известных итальянцев Вивальди, Корелли, Перголези, а также кинохиты Морриконе. Солисты — заслуженная артистка Башкортостана Дина Хусаенова/сопрано, лауреат международных конкурсов Эльвира Ямалова/орган, клавесин.

26 декабря в Органном зале прозвучат вечные сочинения Баха, Шопена, Рахманинова в исполнении музыканта исключительно высокого уровня, мастера органного и фортепианного искусства, народного артиста Башкортостана Владислава Муртазина.

29 декабря музыкальным финалом уходящего года станет «Рождественское чудо» в исполнении хора мальчиков и юношей Башкирского государственного академического театра оперы и балета под руководством лауреата межрегионального и всероссийских конкурсов Клима Калитова. В концертной программе прозвучат рождественские колядки, песни о зиме и новом годе на стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, а также сочинения Свиридова, Сильвестрова, Вискова, Денисовой, Толмачёва, Ахметовой, Меладзе и других. Концертмейстер — лауреат всероссийских и международных конкурсов Камила Зеленина. В концерте также примет участие ансамбль скрипачей «Весёлые нотки» Детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова, руководитель — Анна Рыбакина.

4 января рождественские вечера продолжит Ансамбль старинной музыки OPUS с программой «Галантный XVIII век (между барокко и музыкальной классикой)». Будет представлена немецкая и итальянская музыка отца и сына Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Кристиана Баха, а также Вивальди, Генделя, Скарлатти и Глюка. Руководитель, дирижёр — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Азамат Хасаншин.

6 января, в Рождественский сочельник, в Большом зале традиционно состоится Саундтрек-концерт в исполнении Биг-бэнда. Прозвучат песни и мелодии из отечественных и зарубежных кинохитов и мультфильмов. Солисты — заслуженная артистка Башкортостана Полина Кобец и лауреат международных конкурсов Сиявуш Шерматзаде. Художественный руководитель и главный дирижер — Олег Касимов.

В этот же вечер в Органном зале филармонии состоится концерт-трибьют «Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера». В программе собраны музыкальные произведения из всемирно известных мюзиклов «Иисус Христос — суперзвезда», «Призрак оперы», «Кошки» и «Эвита». Автором идеи и концепции проекта, аранжировщиком произведений и их исполнителем является известный музыкант из Москвы, лауреат международных конкурсов, композитор и саксофонист Павел Новиков-Растопнин. Вместе с ним на сцену выйдет органист Владислав Муртазин.

9 января V Фестиваль «Рождественские вечера в филармонии» завершится Божественной литургией Святого Иоанна Златоуста авторства Сергея Рахманинова. Музыкальное произведение, написанное в 1910 году, считается одним из двух его главных хоровых произведений без сопровождения и является основным богослужением Восточной Православной церкви. Хормейстер — Кристина Кириллова.

— Традиция проведения Рождественского фестиваля — возрожденная. В свое время филармония радовала уфимскую публику подобным форматом, — отметила начальник организационно-концертного отдела Марина Луговая. — Возрождая проект, мы осознавали всю его важность, ведь в небольшой период от западного Рождества до Рождества православного мы вмещаем разноплановые программы в обоих залах, которые интересны самым разным зрителям. Мы надеемся, что эти семь концертов найдут отклик в сердцах как наших постоянных слушателей, так и новых!

Фото: пресс-служба Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.