В Башкирии отремонтировали отрезок дороги между Белорецком и Миассом

Дорожники региона привели в нормативное состояние трехкилометровый отрезок автотрассы.   

В Учалинском районе Башкирии выполнен ремонт трех километров автомагистрали Белорецк — Учалы — Миасс в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Данный участок находится между селом Комсомольск и деревней Курама. В ходе работ подрядчик использовал технологию ресайклинга. Далее он выполнил укладку двух слоев из асфальтобетона, укрепил обочины и нанес разметку. 

Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова, эта дорога проходит по территории Белорецкого и Учалинского районов, где в общей сложности проживают около 165 тысяч человек. По данной магистрали жители небольших сел и деревень могут добраться до районных центров — Белорецка и Учалов, а также выехать в направлении федеральной трассы М-5 «Урал» и Челябинской области.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
