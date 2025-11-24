-16 °С
24 Ноября , 09:49

В Октябрьском появился новый парк «Звёздный»

Работы прошли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ.

Парк «Звездный» разбит на месте пустыря. Здесь обустроили пешеходные зоны, игровые площадки, территорию с тренажерами и теннисными столами, скейт-парк. В парке также установили качели и скамейки, высадили деревья, кустарники и цветы. Кроме того, здесь оборудовали зону для выгула собак.

«Звездный» стал не только любимым местом отдыха горожан, но и площадкой для проведения праздников, ярмарок и концертов.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском также создали эко-парк «Солнечный». Здесь проложили пешеходные дорожки из лиственницы, установили скамейки, обустроили детскую игровую площадку и амфитеатр, где проходят концерты.

Фото: Министерство ЖКХ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
