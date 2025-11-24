В Башкирии заработала «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции

Специалисты Управления роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии расскажут жителям республики, какие методы защиты наиболее эффективны для предотвращения заражения ВИЧ; что делать, если произошел рискованный контакт и где пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Также можно будет узнать об эффективных лекарствах.

Телефон «горячей линии» 8-800-77-50-170, понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

В круглосуточном режиме принимает звонки телефон единого Консультационного Центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).

Фото: ТГ-канал Роспотребнадзора РБ