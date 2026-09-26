Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию

В Башкирском государственном театре оперы и балеты руководитель региона поздравил гостей мероприятия с 235-летнием со дня рождения писателя Сергея Аксакова и вручил литературную премию его имени общественному деятелю, актеру театра и кино, народному артисту России, писателю и поэту Николаю Бурляеву.

Радий Хабиров отметил, что Аксаковский праздник стал одним из важнейших событий культурной жизни республики и всей России, а имя Сергея Аксакова неразрывно связано с Башкирией, ведь именно здесь прошли его первые годы жизни. Республика стала для него колыбелью, источником первых впечатлений и воспоминаний, которые оставили в его творчестве глубокий след.

Глава региона напомнил, что в мемориальном доме-музее можно ознакомиться со страницами жизни и творчества писателя. В Уфе действует Аксаковская гимназия, а проекты студентов удостаиваются премии его имени. В селе Надеждино Белебеевского района открыт Аксаковский историко-культурный центр, который уникален тем, что здесь восстановлен уклад жизни семьи Аксаковых.

На мероприятии Радий Хабиров вручил премию имени Сергея Аксакова Николаю Бурляеву и уточнил, что по просьбе писательского сообщества размер премии увеличили до 500 тысяч рублей. Кроме того, глава Башкирии вручил ордена Григория Аксакова многолетнему руководителю Музея семьи Аксаковых в селе Надеждино Белебеевского района Анне Гайнуллиной, ведущему научному сотруднику Института русской литературы РАН, доктору филологических наук Андрею Дмитриеву, председателю Инициативного комитета по восстановлению русского воинского кладбища в Шипке (Болгария) Гине Хаджиевой, основателю и председателю общества Сербско-русско-иранского общества «Светлое сердце», профессору, доктору медицинских наук Зорице Савкович.

Фотографии предоставлены пресс-службой главы РБ