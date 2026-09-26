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Литература
26 Сентября , 07:37

Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию

Награждение состоялось 25 сентября в Уфе в рамках мероприятия, посвященного XXXVI Международному Аксаковскому празднику, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премиюРадий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию

В Башкирском государственном театре оперы и балеты руководитель региона поздравил гостей мероприятия с 235-летнием со дня рождения писателя Сергея Аксакова и вручил литературную премию его имени общественному деятелю, актеру театра и кино, народному артисту России, писателю и поэту Николаю Бурляеву.

Радий Хабиров отметил, что Аксаковский праздник стал одним из важнейших событий культурной жизни республики и всей России, а имя Сергея Аксакова неразрывно связано с Башкирией, ведь именно здесь прошли его первые годы жизни. Республика стала для него колыбелью, источником первых впечатлений и воспоминаний, которые оставили в его творчестве глубокий след.

Глава региона напомнил, что в мемориальном доме-музее можно ознакомиться со страницами жизни и творчества писателя. В Уфе действует Аксаковская гимназия, а проекты студентов удостаиваются премии его имени. В селе Надеждино Белебеевского района открыт Аксаковский историко-культурный центр, который уникален тем, что здесь восстановлен уклад жизни семьи Аксаковых.

На мероприятии Радий Хабиров вручил премию имени Сергея Аксакова Николаю Бурляеву и уточнил, что по просьбе писательского сообщества размер премии увеличили до 500 тысяч рублей. Кроме того, глава Башкирии вручил ордена Григория Аксакова многолетнему руководителю Музея семьи Аксаковых в селе Надеждино Белебеевского района Анне Гайнуллиной, ведущему научному сотруднику Института русской литературы РАН, доктору филологических наук Андрею Дмитриеву, председателю Инициативного комитета по восстановлению русского воинского кладбища в Шипке (Болгария) Гине Хаджиевой, основателю и председателю общества Сербско-русско-иранского общества «Светлое сердце», профессору, доктору медицинских наук Зорице Савкович.

Фотографии предоставлены пресс-службой главы РБ

Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Радий Хабиров вручил народному артисту России литературную премию
Автор:Артур СМОЛОВ
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