В Уфе пройдёт праздничный концерт ко Дню национального танца

День национального танца был учреждён в 2025 году по инициативе главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с целью подчеркнуть значимость танцевального искусства как неотъемлемой части культурного кода республики, способствовать сохранению самобытных традиций и поддерживать творческие коллективы. Праздник отмечается 21 октября — в этот день родился Файзи Гаскаров — выдающийся танцовщик и балетмейстер, чьё имя стало синонимом башкирского сценического танца, творческое наследие мастера сегодня служит ориентиром для новых поколений артистов.

Концерт станет праздником хореографического искусства и продемонстрирует богатство и многообразие танцевальной культуры региона. На сцене выступят ведущие профессиональные коллективы республики — каждый со своей уникальной творческой манерой и узнаваемым стилем.

В программе: выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан — коллектива, продолжающего художественные традиции своего основателя и представляющего башкирскую хореографию на крупнейших площадках страны и мира; ансамбль танца «Уралтау» Учалинской филармонии, в репертуаре которого — танцы народов, населяющих Южный Урал, с характерной пластикой и выразительными композиционными решениями; ансамбль танца «Тангаур» Нефтекамской филармонии, известный динамичными номерами и бережным отношением к фольклорным истокам; ансамбль народного танца «Сибай» Сибайского концертно-театрального объединения, раскрывающий в своих постановках особенности степной культуры и традиций Зауралья; театр танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, сочетающий классическую школу танца с современными сценическими приёмами.

На вечере будет представлена как классика национальной хореографии, так и новые постановки, демонстрирующие современное прочтение традиций.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.