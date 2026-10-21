Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём национального танца

Праздник был учреждён в 2025 году по инициативе главы республики.

— Сегодня мы отмечаем молодой, но, пожалуй, самый яркий и красивый праздник. Дату выбрали не случайно: 21 октября родился наш легендарный хореограф, основатель Государственного академического ансамбля народного танца республики Файзи Гаскаров. Он называл танец душой народа. И сегодня его мудрая формула выражает наше отношение к этому виду искусства, — отметил Радий Хабиров, — Дружба разных народов, взаимное уважение к языку, культуре, обычаям и традициям — главная сила нашей многонациональной республики и страны. А наш сегодняшний праздник — хороший повод научиться еще лучше понимать друг друга.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.