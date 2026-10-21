Как в Башкортостане отметили день рождения Мустая Карима

Творчество Мустафы Сафича — значимая часть культурного и духовного наследия страны. Театральные учреждения республики подготовили специальную программу, позволившую широкой аудитории обратиться к ключевым темам произведений поэта: любви, совести, памяти и судьбе народа.

Центральным событием цикла мероприятий стал декадник в Национальном молодёжном театре Республики Башкортостан имени Мустая Карима. По словам художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Мусалима Кульбаева, каждый раз, обращаясь к произведениям поэта, зрители заново открывали глубину его слова, его мудрость и удивительную способность говорить с каждым — и с ребёнком, и со взрослым.

— В эти дни мы приглашаем зрителей вместе с нами пройти по страницам его книг, вспомнить вечные истины и почувствовать, что творчество поэта — это то, что объединяет поколения, — отметил Кульбаев.

В программе спектаклей Национального молодёжного театра 20 октября был детский музыкальный спектакль «Волшебная мельница» (0+) по мотивам пьесы «Петушиная мельница», а также спектакль «Беҙҙең өйҙөң йәме» («Радость нашего дома», 12+) — последняя постановка, созданная при жизни Мустая Карима при его непосредственном участии.

21 октября зрители увидят драму «Силсәүит, Алдар һәм Адвокат» («Сельсовет, Враль и Адвокат», 12+) по повести «Деревенские адвокаты», а 22 октября — «Рассказы Альфии» (6+) по сборнику «Туда или сюда?».

В официальном сообществе театра во «ВКонтакте» прошёл онлайн-декадник: 17 октября был показан спектакль «Үлмәҫбай» («Ульмясбай»), 20 октября — «Аҡ мөғжизә» («Белое чудо»), 21 октября покажут «Яуҙы еңгән мөхәббәт» («Загир, Гульшат и ключи от Берлина»). Также в сообществе были опубликованы видеозаписи чтений стихотворений Мустая Карима в исполнении артистов театра.

Мероприятия прошли и на других театральных площадках республики. В Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури состоялся показ спектакля «В ночь лунного затмения» (12+), режиссёр А. Абушахманов, а 17 октября — комедия «Похищение девушки» (12+).

20 октября в Башкирском государственном театре кукол показали спектакль «Близкий горизонт. Мустай Карим» по пьесе Владимира Аношкина (постановка Альберта Имамутдинова) — пронзительный портрет народного поэта Башкортостана, уникальность которого состояла в синтезе драматического театра и театра кукол, кинематографии, документалистики, видео- и фотохроники, стихов и воспоминаний о детстве и войне.

Салаватский башкирский государственный драматический театр показал спектакль «Помилование» в рамках программы «Большие гастроли» в Майкопе (Республика Адыгея).

20 октября на сцене Государственного академического русского драматического театра РБ состоялся показ спектакля «Луна и листопад» — философской драмы о времени, долге, войне и силе любви — по повести Мустая Карима «Помилование», режиссёр Михаил Рабинович. Внук поэта Тимербулат Каримов подчеркнул, что «Помилование» — глубоко личное произведение, над которым автор размышлял почти 40 послевоенных лет: война оставила пронзительный след в жизни и творчестве Мустая Карима — он ушёл на фронт с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся и встретил Победу в Вене.

Национальная библиотека им. А.-З. Валиди организовала выездную выставку уникальных экспонатов — первых изданий книг Мустая Карима в уфимском аэропорту, который носит имя поэта. Кроме того, в библиотеках и музеях прошёл цикл мероприятий, посвящённых наследию Мустая Карима, музейные уроки, викторины, творческие встречи и лекции.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.