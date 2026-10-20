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Культура
20 Октября , 12:38

Андрей Назаров рассказал о знаковых моментах биографии Мустая Карима

В день рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал о знаковых моментах биографии и творчества поэта.

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Андрей Назаров рассказал о знаковых моментах биографии Мустая КаримаАндрей Назаров рассказал о знаковых моментах биографии Мустая Карима
Андрей Назаров рассказал о знаковых моментах биографии Мустая Карима

— Осколок снаряда под Мценском пробил ему грудь и комсомольский билет. Врачи трижды оперировали, полгода госпиталей. Мустай Карим потом скажет об этом без пафоса: «Я дважды был ранен и трижды умирал».  Сегодня день рождения народного поэта Башкортостана. Он мог бы стать героем войны в привычном смысле. Но говорил о себе иначе: «Я никаких громких подвигов не совершал. Я был чернорабочим войны». Служил связистом, потом военкором. Просто делал свою работу. А в мирной жизни написал строки, которые звучат как завет: «Пока живы, живут все люди, после смерти же только хорошие», — процетировал поэта Андрей Назаров в соцсетях.

Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ отметил, что Мустай Карим вернулся с войны, чтобы писать о мире. Просто, без пафоса, но так, что до сих пор мурашки по коже.

— Сегодня мы вспоминаем не просто классика, а человека, который научил нас видеть красоту в простых вещах и оставаться людьми в любых обстоятельствах. С Днем рождения, Мустафа Сафич! —написал Андрей Назаров.

Фото: Национальный молодежный театр РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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