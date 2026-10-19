+8 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
19 Октября , 10:07

Фильм режиссёра из Башкирии получил приз международного кинофестиваля

Фильм режиссёра Романа Пожидаева «Камень батыров», снятый киностудией «Башкортостан»,  получил приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Золотой Саусруко» в Адыгее, сообщает минкультуры РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Фильм режиссёра из Башкирии получил приз международного кинофестиваляФильм режиссёра из Башкирии получил приз международного кинофестиваля
Фильм режиссёра из Башкирии получил приз международного кинофестиваля

«Золотой Саусруко» проводится Адыгейским республиканским отделением Союза кинематографистов России. В этом году фестиваль прошёл в шестой раз и поставил рекорд по числу заявок: в оргкомитет поступила 1081 работа — больше, чем за всю предыдущую историю фестиваля. В конкурсные и внеконкурсные программы вошли 73 фильма из шести стран.

Фильм «Камень батыров» — мистическая комедия с элементами приключений и фэнтези. По сюжету 28-летний Руслан разочарован в людях, в любви и в профессии, погряз в долгах и собирается бежать из страны. Однако в аэропорту он встречает Диану — девушку, которую когда-то любил, и вместо побега отправляется вместе с ней на поиски загадочного артефакта. Съёмки фильма проходили в Уфе и Белорецком районе. 

«Камень батыров» — полнометражный режиссёрский дебют Романа Пожидаева. Авторы сценария  Марк Ковалёв (для него это тоже полнометражный дебют) и Дамир Юсупов. В главных ролях: Наиль Сафин, Гульчачак Зарипова, Динислам Сафин, Ренат Фатхиев. Оператор  Ильдар Бикметов, художник —  Булат Байназаров, композитор — Камиль Абдуллин. 

Фото: постер фильма.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru