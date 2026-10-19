Фильм режиссёра из Башкирии получил приз международного кинофестиваля

«Золотой Саусруко» проводится Адыгейским республиканским отделением Союза кинематографистов России. В этом году фестиваль прошёл в шестой раз и поставил рекорд по числу заявок: в оргкомитет поступила 1081 работа — больше, чем за всю предыдущую историю фестиваля. В конкурсные и внеконкурсные программы вошли 73 фильма из шести стран.

Фильм «Камень батыров» — мистическая комедия с элементами приключений и фэнтези. По сюжету 28-летний Руслан разочарован в людях, в любви и в профессии, погряз в долгах и собирается бежать из страны. Однако в аэропорту он встречает Диану — девушку, которую когда-то любил, и вместо побега отправляется вместе с ней на поиски загадочного артефакта. Съёмки фильма проходили в Уфе и Белорецком районе.

«Камень батыров» — полнометражный режиссёрский дебют Романа Пожидаева. Авторы сценария — Марк Ковалёв (для него это тоже полнометражный дебют) и Дамир Юсупов. В главных ролях: Наиль Сафин, Гульчачак Зарипова, Динислам Сафин, Ренат Фатхиев. Оператор — Ильдар Бикметов, художник — Булат Байназаров, композитор — Камиль Абдуллин.

Фото: постер фильма.