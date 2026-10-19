Башгосфилармония откроет 88-й концертный сезон

Центральной частью праздничного вечера станет юбилейная программа, посвященная 85-летию Музыкально-литературного лектория.

История ведущего коллектива филармонии началась в декабре 1941 года с создания в Уфе Республиканского лектория по вопросам литературы и искусства, ставшего одним из первых в стране. За восемь с половиной десятилетий лекторий прошел путь от просветительской инициативы до уникального творческого объединения, в котором отражается летопись России и Башкортостана со всеми важнейшими историческими событиями. Благодаря разнообразию тематических программ и высокому исполнительскому мастерству, Музыкально-литературный лекторий пользуется заслуженным признанием в профессиональном сообществе.

«Лекторийцы» — лекторы-музыковеды, певцы, музыканты и артисты балета — являются постоянными участниками концертов Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан им. Т. Сайфуллина, Национального оркестра народных инструментов, Духового и Камерного оркестров, Биг-бэнда филармонии, а также Государственного ансамбля кураистов.

В рамках праздничного театрализованного представления зрителям расскажут историю коллектива и покажут путь становления большой творческой семьи, носящей имя Хусаина Ахметова.

Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.