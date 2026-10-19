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Культура
19 Октября , 06:58

Башгосфилармония откроет 88-й концертный сезон

22 октября в Большом зале Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова состоится торжественное открытие 88-го концертного сезона, сообщает пресс-служба филармонии.

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Башгосфилармония откроет 88-й концертный сезонБашгосфилармония откроет 88-й концертный сезон
Башгосфилармония откроет 88-й концертный сезон

Центральной частью праздничного вечера станет юбилейная программа, посвященная 85-летию Музыкально-литературного лектория.

История ведущего коллектива филармонии началась в декабре 1941 года с создания в Уфе Республиканского лектория по вопросам литературы и искусства, ставшего одним из первых в стране. За восемь с половиной десятилетий лекторий прошел путь от просветительской инициативы до уникального творческого объединения, в котором отражается летопись России и Башкортостана со всеми важнейшими историческими событиями. Благодаря разнообразию тематических программ и высокому исполнительскому мастерству, Музыкально-литературный лекторий пользуется заслуженным признанием в профессиональном сообществе.

«Лекторийцы» — лекторы-музыковеды, певцы, музыканты и артисты балета — являются постоянными участниками концертов Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан им. Т. Сайфуллина, Национального оркестра народных инструментов, Духового и Камерного оркестров, Биг-бэнда филармонии, а также Государственного ансамбля кураистов.

В рамках праздничного театрализованного представления зрителям расскажут историю коллектива и покажут путь становления большой творческой семьи, носящей имя Хусаина Ахметова.

Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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