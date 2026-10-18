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Культура
18 Октября , 11:23

Проект из Башкирии стал победителем молодежной медиапремии «ШУМ»

Цикл программ «Азбука башкирской кухни» выиграл грант на 250 тысяч рублей.

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Проект из Башкирии стал победителем молодежной медиапремии «ШУМ»Проект из Башкирии стал победителем молодежной медиапремии «ШУМ»
Проект из Башкирии стал победителем молодежной медиапремии «ШУМ»

В Москве состоялось вручение Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». В третьем сезоне проект собрал более 15 тысяч заявок из всех регионов России, а также из других стран. До финала дошли 75 участников.

В числе финалистов в номинации «Яркий старт» — две работы из Башкирии, обе — от учеников медиашколы «Телешко». Это фильм Киры Ацеховской «Обычные-необычные подростки», рассказывающий об учащихся Уфимской коррекционной школы-интерната № 30 для глухих и слабослышащих, и цикл программ «Азбука башкирской кухни».

В результате «Азбука башкирской кухни» стала победителем. Автор цикла Азалия Зарипова получила статуэтку и 250 000 рублей, сообщает оргкомитет мероприятия.

Фото: агентство печати РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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