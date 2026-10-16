В Уфе представили книги о связях Башкортостана и Беларуси

Книга «Белорусы Республики Башкортостан и башкиры в Республике Беларусь» рассказывает о сохранении традиций и диалоге культур. Книга «Башкортостан и Беларусь в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): боевые и трудовые подвиги» — о героизме на фронте и самоотверженном труде в тылу. Оба издания подготовлены по государственному заданию, отличаются строгой научной проработкой и опорой на архивные источники.

В презентации книг приняли участие представители органов власти, Академии наук РБ, музеев, культурных центров и общественных объединений.

Культурной составляющей презентации стал мастер-класс народного артиста Республики Башкортостан Азата Биксурина по изготовлению курая, после чего артист сыграл на курае несколько мелодий разных народов — этот номер стал яркой метафорой культурного диалога и показал, как один инструмент способен передавать интонации и чувства разных этносов. Затем выступил семейный ансамбль «Вересень» (Ольга и Борис Власовы, Арина Круль).

Научный редактор Института башкирской энциклопедии Равиль Фазылов рассказал о концепции этнокультурного издания и о том, как в нём выстраивался «двойной фокус» — на истории белорусов в Башкортостане и башкир в Беларуси. Среди экспертных комментариев прозвучало выступление Фариды Галиевой — заведующей отделом этнографии Института этнологических исследований УФИЦ РАН, доктора филологических наук, одного из авторов книги. Она кратко обозначила ключевые этнокультурные сюжеты издания и отметила важные точки соприкосновения традиций двух народов.

О локальной работе по сохранению памяти рассказали представители Иглинского района: врио начальника отдела культуры района Наталия Бабкина, главный специалист Белорусского историко-культурного центра в селе Балтика Жанна Хализова, директор Историко-краеведческого музея района Айгуль Тимирбаева. Их выступления показали, как в малых населённых пунктах формируется живая история — через праздники, экскурсии, музейные экспозиции и повседневную работу с сообществом.

Айтуган Акманов, член-корреспондент АН РБ, доктор исторических наук, профессор, представил книгу о Великой Отечественной войне. В этом труде каждая цифра и каждая судьба документально подтверждены. Социологический взгляд на историческую память раскрыл Мурат Киекбаев, член-корреспондент АН РБ, доктор социологических наук, профессор. О роли музейных фондов в сохранении «дыхания эпохи» рассказала главный хранитель фондов Национального музея РБ Зиля Нигматуллина.

От лица белорусского сообщества Башкортостана выступила Раиса Зюзько, председатель Региональной общественной организации «Белорусы Башкортостана». Она поблагодарила коллектив Института башкирской энциклопедии за кропотливую и высокопрофессиональную работу над изданиями — от архивных поисков до финальной редактуры. Завершилась презентация вручением экземпляров книг авторам, исследовательской группе, представителям учреждений и почётным гостям.

Издания станут не только научными источниками: их планируется использовать в образовательных проектах для студентов и школьников.

Фото: Институт башкирской энциклопедии.