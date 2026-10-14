В Башкирии стартовал патриотический проект для студентов «Откровенный раZговор»

Проект призван выстроить доверительный диалог между молодёжью и участниками специальной военной операции, а также раскрыть творческий потенциал учащихся. Мероприятия программы состоятся в 60 колледжах республики.

Ключевой частью станут встречи студентов с ветеранами и участниками специальной военной операции. Герои расскажут о своём опыте, ответят на вопросы молодёжи.

В качестве основного модератора проекта выступает народный артист Республики Башкортостан Рамиль Бадамшин. Он также исполняет песни, рождённые на передовой. На мастер-классах по написанию и исполнению патриотических песен возможность раскрыть свои таланты получат и студенты.

Организаторами проекта выступают Союз мастеров сцены, Ассоциация ветеранов СВО в РБ и АНО «Чистые помыслы». Реализация инициативы осуществляется при поддержке Фонда грантов главы Республики Башкортостан и министерства просвещения РБ.

Фото предоставлено организаторами проекта.