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Культура
14 Октября , 07:21

В Башкирии стартовал патриотический проект для студентов «Откровенный раZговор»

В Башкортостане стартовал масштабный патриотический проект «Откровенный раZговор», адресованный студентам средних специальных учебных заведений, сообщают организаторы проекта.

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В Башкирии стартовал патриотический проект для студентов «Откровенный раZговор»В Башкирии стартовал патриотический проект для студентов «Откровенный раZговор»
В Башкирии стартовал патриотический проект для студентов «Откровенный раZговор»

Проект призван выстроить доверительный диалог между молодёжью и участниками специальной военной операции, а также раскрыть творческий потенциал учащихся. Мероприятия программы состоятся в 60 колледжах республики. 

Ключевой частью станут встречи студентов с ветеранами и участниками специальной военной операции. Герои расскажут о своём опыте, ответят на вопросы молодёжи. 

В качестве основного модератора проекта выступает народный артист Республики Башкортостан Рамиль Бадамшин. Он также исполняет песни, рождённые на передовой. На мастер-классах по написанию и исполнению патриотических песен возможность раскрыть свои таланты получат и студенты.

Организаторами проекта выступают Союз мастеров сцены, Ассоциация ветеранов СВО в РБ и АНО «Чистые помыслы». Реализация инициативы осуществляется при поддержке Фонда грантов главы Республики Башкортостан и министерства просвещения РБ. 

Фото предоставлено организаторами проекта.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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