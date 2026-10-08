Журнал «Русский турист» посвятил Башкирии специальный выпуск

На страницах журнала собрана информация о природных богатствах региона, исторических и спортивных маршрутах. Отдельное внимание уделено описанию активного отдыха и национальных особенностей республики.

«Отдельный выпуск журнала о нашей республике — это важный шаг в развитии регионального туризма. Башкортостан заслуженно привлекает все больше путешественников. Мы любим наш край за живописные горные хребты, прозрачные реки и удивительное разнообразие ландшафтов, и этой любовью делимся на страницах издания», — подчеркнул руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.

Журнал «Русский турист» имеет богатую историю — первый выпуск увидел свет еще в 1899 году. Издание традиционно освещает все виды спортивного туризма: от пешеходного и водного до конного и парусного.

Приобрести номер можно в туристических магазинах Москвы и других регионов России. В Уфе журнал доступен в магазине «Китап» по адресу: ул. Ленина, 26.

Фото: Агентство печати и СМИ РБ.