+8 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
8 Октября , 09:18

Журнал «Русский турист» посвятил Башкирии специальный выпуск

Вышел в свет специальный номер журнала «Русский турист», полностью посвященный туристическому потенциалу Республики Башкортостан. Издание объемом 100 страниц представляет собой красочный альманах с качественной полиграфией, который будет интересен как любителям активного отдыха, так и ценителям познавательного туризма.

Добавить в предпочтительные источники Google
Журнал «Русский турист» посвятил Башкирии специальный выпускЖурнал «Русский турист» посвятил Башкирии специальный выпуск
Журнал «Русский турист» посвятил Башкирии специальный выпуск

На страницах журнала собрана информация о природных богатствах региона, исторических и спортивных маршрутах. Отдельное внимание уделено описанию активного отдыха и национальных особенностей республики.

«Отдельный выпуск журнала о нашей республике — это важный шаг в развитии регионального туризма. Башкортостан заслуженно привлекает все больше путешественников. Мы любим наш край за живописные горные хребты, прозрачные реки и удивительное разнообразие ландшафтов, и этой любовью делимся на страницах издания», — подчеркнул руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.

Журнал «Русский турист» имеет богатую историю — первый выпуск увидел свет еще в 1899 году. Издание традиционно освещает все виды спортивного туризма: от пешеходного и водного до конного и парусного.

Приобрести номер можно в туристических магазинах Москвы и других регионов России. В Уфе журнал доступен в магазине «Китап» по адресу: ул. Ленина, 26.

Фото: Агентство печати и СМИ РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru