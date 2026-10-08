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Культура
8 Октября , 05:18

В Уфе состоится праздничный концерт госансамбля кураистов

 9 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан» Государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан представит большую праздничную программу, сообщает пресс служба ГКЗ.

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В Уфе состоится праздничный концерт госансамбля кураистовВ Уфе состоится праздничный концерт госансамбля кураистов
В Уфе состоится праздничный концерт госансамбля кураистов

Государственный ансамбль кураистов был создан по указу главы Башкортостана Радия Хабирова в марте 2024 года с целью сохранение искусства и традиции игры на курае, стиля исполнения башкирских народных песен, и обретения имии новой жизни в современном контексте. 

Сегодня в коллективе работают 30 музыкантов: ведущие кураисты республики и талантливая молодежь, инструменталисты (думбыра, гитара, бас-гитара, клавиши, ударные инструменты), вокалисты и танцоры. Художественный руководитель коллектива — заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Башкирской ССР, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, кавалер ордена Салавата Юлаева Азат Миннигалеевич Аиткулов. Музыкальный руководитель — заслуженный артист РБ Мурат Джанизаков.

Репертуар ансамбля кураистов составляют древние мелодии, наигрыши и народные песни башкир, которые веками передавались в устной форме. В программе также исполняются известные народные мелодии в новой современной обработке, разножанровые народные песни, задорные башкирские танцы.

Фото: ВКонтакте госансамбля кураистов.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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