Музыка сердца

В праздничном событии помимо самих лицеистов и преподавателей приняли участие представители органов власти республики, Всемирного курултая башкир, администрации Уфы, деятели искусства. Поздравить лицей приехала и заместитель главы администрации города Гуллярия Ялчикаева:

— В последнее время в уфимских национальных школах совместно с исполнительными комитетами Курултая башкир делается очень много, — отметила она. — В каждой школе и районе проходят свои брендовые мероприятия. И очень радует, что одним из первых мероприятий к Дню республики и Дню курая стало открытие кабинета курая именно в нашем башкирском лицее.

Но прежде чем перерезать ленточку, гостей ждал сюрприз: выступление группы школьников «Шонкар». Руководитель коллектива, который был организован полгода назад, Ильдар Бадретдинов, сам выпускник этой школы, рассказал, что идея возродить традицию принадлежала директору лицея Шамсулле Хабибрахманову.

— Да и само время требует, — говорит преподаватель. — У детей большой интерес к музыке и своей культуре. Мы исполняем песни не только на башкирском, но и на русском языках, к каждому мероприятию что-нибудь готовим.

Первым прозвучал гимн школы «Мэктэбем» — его в свое время сочинил руководитель легендарной башкирской группы «Караван Сарай» Артур Тактаулов на слова отца самого Ильдара Валиахметовича, работавшего в те годы заместителем директора школы. Вторая песня — «Курай» того же Артура Тактаулова, переработанная Ильдаром Бадретдиновым, не оставила равнодушным никого благодаря энергии электрогитары и курая, которые в этой мощной композиции сплелись воедино.

Кабинет курая — это не обычный класс с партами. Он оснащен современными материалами и станет пространством для изучения башкирской музыкальной культуры. Стенды рассказывают о прошлом и настоящем инструмента, о том, как он эволюционировал и какое место занимает в современной музыкальной практике. Здесь можно прочесть народную сказку о том, как у башкир появился курай, и узнать о первых упоминаниях инструмента в письменных источниках, увидеть портреты и информацию о знаменитых кураистах: от Юмабая Исянбаева, выступавшего с кураем в Париже (именно к дню его рождения приурочено празднование Дня курая), до широко известного в мире музыканта Роберта Юлдашева. Можно узнать названия башкирских народных мелодий, сгруппированных по темам: песни о борьбе за свободу Салавата, песни, посвященные 1812 году, эпические песни, песни о судьбах женщин… И все это можно найти в интернете и послушать по QR-коду. Также на стендах — строки из произведений, посвященных кураю, в том числе народного поэта Кадима Аралбая, юбилей которого отметили на днях. С его поэтическими строками о том, что курай будет жить вечно, потому что он в крови любого башкира, нельзя не согласиться.

Кабинетом руководит Замир Магашев. Он обучает игре на курае учеников музыкальной школы, филиалом которой стал лицей, уже 14 лет. Сейчас у него 20 учеников, с каждым из которых он занимается индивидуально.

— Специальность по кураю очень популярна, — говорит Магашев. — Родители звонят мне заранее с просьбой оставить место для их ребенка. А мест уже нет!

Кабинеты курая, Урал-батыра, «Башкирский дом» — далеко не во всех школах такое есть. Но директор лицея, закончивший художественно-графический факультет, считает: такая обучающая среда не только работает, но и приятна и взрослым, и детям. Кабинет рисунка и живописи и медиастудию здесь открыли за счет помощи выпускника Мусы Мазитова, который закончил художественный класс в лицее и считает, что фундамент его жизненных достижений был заложен именно в альма-матер. Пусть дети и не станут музыкантами, но если музыка звучит в их душе — это только в плюс.

Как отметила председатель Президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, воспитательная работа — прежде всего: — 136-й лицей всегда в этом плане показывает пример, как можно оперативно организовать работу. По Указу Главы РБ День курая в республике начали отмечать в прошлом году, и уже в первую годовщину в столице открылся специальный кабинет курая в школе. На стенах образовательного учреждения мы увидели плакаты, посвященные эпосу «Урал батыр»: указом главы республики День эпоса «Урал батыр» отмечается 8 июня. Такие системные решения, которые принимаются на государственном уровне, должны проникать во все сферы, в первую очередь — в сферу образования. Мы очень гордимся, что наша столица показывает пример всей республике и готова делиться опытом, потому что на самом деле это большой интеллектуальный труд — разработать кабинет, продумать детали, найти технические решения, чтобы все это было интересно прежде всего детям. Сегодня мы увидели, что в этой школе дети вовлечены в вышеназванные темы, они говорят на родном языке, танцуют, поют. Видно, что здесь действительно создана среда, которая формирует человека, знающего свой родной язык, родную республику, страну, — подчеркнула Эльвира Ринатовна.

После торжественной части состоялся круглый стол представителей Всемирного курултая башкир и органов местного самоуправления по вопросам развития национального образования в столице республики «Общественная инициатива как ресурс развития изучения башкирского языка в школах Уфы». На нем обсуждались вопросы о роли и возможностях родительских комиссий в системе общего образования, использования родного языка как основного инструмента для создания национальной среды. Участники подчеркнули, что изучение родного языка помогает учащимся формировать чувство национальной идентичности и принадлежности к определенной культуре, и что родной язык — важный инструмент патриотического воспитания, который способствует формированию уважения к истории, традициям и культуре своей страны.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.