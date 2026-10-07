Без ружей и пушек

Для Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури это уже третье участие во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». В 2019 году Башдрам представил в Грозном спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной, в 2024 году — «Бурёнушку» по произведению Тансулпан Гариповой. В этом году в фестивальную программу вошёл спектакль «Не успела сказать “Люблю”» по произведению Гульсиры Гиззатуллиной в постановке Айрата Абушахманова — постановка о любви, памяти, войне и человеческой судьбе. Ранее спектакль также вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Героине спектакля Фархинур было всего 19 лет, когда она провожала своего мужа на фронт. Всю жизнь она чувствовала себя виноватой в том, что не успела сказать ему “люблю”. Она получила лишь две весточки с войны: письмо от мужа и извещение о том, что он пропал без вести. И вот, спустя 64 года, когда наконец-то стало известно о судьбе её мужа, Фархинур решает отправиться в Германию на его могилу. Сможет ли пожилая женщина, которой уже за 80, преодолеть путь, чтобы произнести слова, которые она хранила в сердце всю свою жизнь?

После показа спектакля состоялось обсуждение спектакля, на котором коллегия критиков фестиваля высоко оценила режиссёрскую работу, актёрский ансамбль и художественное решение темы войны.

Театровед, театральный критик, председатель Союза театральных деятелей Республики Калмыкия Владимир Стаценко назвал творчество Айрата Абушахманова одним из заметных явлений современного национального театра:

— Абушахманов — это уже бренд, то есть больше, чем просто режиссёр. И огромная благодарность за то, что в национальном театральном движении есть именно такой вектор, вектор вашего театра.

Владимир Стаценко отдельно подчеркнул национальную основу спектакля:

— Сегодня в этом спектакле всё то, что отвечает понятию национального театра: и история, и язык, и безупречно вплетённые национальные характеры, нравы, миропонимание.

Критик также обратил внимание на органичное использование современных сценических средств:

— Когда мы говорим о современном театре, современном спектакле, очень многие ругают, и наши коллеги иной раз возмущаются всеми этими проекциями, проекторами, техническим оснащением. Но здесь всё настолько в гармонии, просто в бешеной гармонии.

Председатель коллегии критиков фестиваля, театровед, доктор искусствоведения, профессор Елена Дунаева отметила прежде всего выбор материала и нестандартное художественное решение темы войны:

— Нетривиальная совершенно история. Вы нашли замечательного автора, оригинальный текст. Очень трудно поставить неформальный спектакль о войне. У вас он получился.

Елена Дунаева высоко оценила игру главной героини, подчеркнула и ансамблевую работу. Сильное эмоциональное впечатление спектакль произвёл и на театроведа, театрального критика, кандидата искусствоведения, помощника директора по творческим вопросам Государственного академического Малого театра России Ярослава Седова.

Театровед, театральный критик, руководитель литературно-драматургической части Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова Нина Монова увидела в постановке соединение личной человеческой исповеди и многоголосия:

— Это очень точная, цельная работа. Мне кажется, что Айрат и все участники спектакля благодаря, конечно, автору этого удивительного произведения нашли возможность рассказать об этой любви невероятной и при этом передать весь ужас войны и то, насколько это невыносимо вот это состояние человеческое.

Театровед, театральный критик, эксперт Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Екатерина Морозова назвала постановку тончайшей работой и важным высказыванием. Она особенно подчеркнула способность спектакля через национальную историю говорить на универсальном языке:

— Я ещё более глубоко испытала чувство сопричастности с вашей историей. Она очень башкирская, но, с другой стороны, она настолько общечеловеческая. Она выходит за границы конкретного места. Она про вас, но она и про нас.

Российский театральный режиссёр и актёр Леонид Алимов отметил сложность выбранного театром способа разговора о войне:

— Сложнейшая задача — сделать без ружья, пушек, барабанной дроби пронзительный спектакль, чтобы было жалко всех.

Фото: сайт Башдрамы.