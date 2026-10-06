В правительстве Башкирии обсудили сохранение уникальных архивных документов

Александр Шельдяев отметил, что в условиях информационных войн подлинность первоисточников становится ключевым инструментом защиты исторической памяти.

В архивах республики хранится более 9,5 млн единиц документов, сообщили в пресс-службе правительства РБ. По этому показателю Башкири занимает седьмое место среди регионов Приволжья, по количеству документов в муниципальных архивах — четвертое, по объему оцифрованных архивных документов — также четвертое. В Национальном архиве республики более 64 тысяч дел отнесены к особо ценным.

О проводимой работе доложил начальник Управления по делам архивов РБ Ильгам Фаткуллин. Он подчеркнул, что Национальный архив Башкирии является одним из ведущих архивов Приволжского федерального округа. Включение документов в Государственный реестр уникальных документов РБ осуществляется в соответствии с установленным порядком.

В настоящее время в Государственный реестр включено 44 документа. Среди них — материалы, отражающие события Крестьянской войны 1773–1775 годов, в том числе тексты допросов Салавата Юлаева, Юлая Азналина и свидетелей. Примечателен документ с резолюцией Василия Чапаева о первых годах Советской власти.

В последние годы обнаружен документ от 18 июля 1941 года — «Обращение муфтия Габдрахмана Расулева к приходам и мусульманам ведомства Центрального духовного управления мусульман России» в связи с началом Великой Отечественной войны, в котором он призывает население помочь фронту.

— На сегодняшний день особо ценные и уникальные дела полностью оцифрованы. Цифровые копии размещены на официальном сайте архивов, доступ к электронному фонду пользования особо ценных дел обеспечен в читальных залах, — подчеркнул Ильгам Фаткуллин.

Подводя итоги, Александр Шельдяев обозначил необходимость продолжения плановой архивной работы по выявлению новых уникальных и особо ценных документов и сохранению документального наследия Башкирии.

Фото: пресс-служба правительства РБ.