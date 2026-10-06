В Башкирии сценарная лаборатория «Акбузат 2.0» выпустит 20 готовых кинопроектов

Уровень работ оказался настолько высоким, что отборочная комиссия решила пересмотреть правила киношколы: в практику первого этапа приглашены 20 авторов вместо запланированных 10. Все они начнут работу с редакторами.

— Участники лаборатории «Акбузат» учатся на практике — каждая заявка перерабатывается под присмотром опытных и талантливых наставников. Они доводятся до идеала, ведь идея должна быть не только увлекательной и интересной, но и востребованной в современной киноиндустрии. Таким образом, после прохождения нового курса лаборатории на рынке появятся сразу 20 готовых проектов от наших, башкирских авторов, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

В этом году программа впервые разделена на два направления — «Короткий метр» и «Полный метр и сериал». В практическую группу первого направления вошли 10 авторов. Ещё 12 человек приглашены как слушатели: они будут посещать лекции и мастер-классы. С учётом этого во втором потоке лаборатории примут участие сразу 42 автора.

— Мы просто не рассчитывали на такую активность. 157 заявок — и большая часть из них классные, яркие, очень интересные истории. Отбор оказался намного труднее, чем в первом сезоне: отборочной комиссии пришлось взять дополнительное время, чтобы всё перечитать и обсудить еще раз. Хотелось взять всех, — рассказала организатор сценарной лаборатории «Акбузат» Лилия Янтилина.

Среди отобранных проектов — истории самых разных жанров, от семейной анимации до криминального триллера, и многие построены на башкирском материале. Фантастический фильм «Трасса в Чандар» Валерии Простовой отталкивается от реальной истории Чандарской плиты, найденной в Нуримановском районе в 1999 году. В мистическом сериале «Семь девушек» Камили Зайнуллиной современная студентка, утратившая интерес к жизни, падает в загадочное озеро и оказывается в древнем Башкортостане. В криминальном триллере «Не пугай лошадей» Лены Хановой хозяин небольшой конюшни под Уфой понимает, что знакомый ветеринар погиб не случайно, и выходит на след подпольного бизнеса на спортивных лошадях.

Есть и проекты с необычной жанровой оптикой. В альтернативной России 1688 года разворачивается действие комедии «Пётр I и Семечко роста» Инны Гусевой, где будущий император — низкорослый и неуверенный в себе подросток. В научно-фантастической драме «Ада» Дилары Галеевой биоинженер, потерявший любимую, решается на необычный эксперимент. Триллер «Панелька» Анны Мурзабулатовой основан на реальных событиях 1980-х: в обычной советской девятиэтажке есть квартира, где с каждой новой семьёй происходит одно и то же.

Все проекты пройдут доработку с редакторами и кураторами лаборатории. Лучшие из них будут представлены продюсерам и редакторам федеральных кинокомпаний на финальном питчинге в Уфе.

Фото: пресс-служба правительства РБ.