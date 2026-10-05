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Культура
5 Октября , 08:09

В Уфе пройдут гастроли Молодёжного театра «Ангажемент» из Тюмени

С 9 по 11 октября на сцене Национального молодёжного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима пройдут «Большие гастроли» Молодёжного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко (Тюмень), сообщает пресс-служба Национального молодёжного театра.

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В Уфе пройдут гастроли Молодёжного театра «Ангажемент» из ТюмениВ Уфе пройдут гастроли Молодёжного театра «Ангажемент» из Тюмени
В Уфе пройдут гастроли Молодёжного театра «Ангажемент» из Тюмени

Тюменский «Ангажемент» покажет в Уфе пять спектаклей: «Бегемот-невидимка», «Вий. Легенда», «Зося», «Иван-царевич и серый волк» и «Записки сумасшедшего».

Директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент»  Денис Юдин отмечает, что участие театра во Всероссийском гастрольно-концертном плане — это не просто показ спектаклей на новых площадках, а важный диалог со зрителем по всей стране.

— Мы стремимся делиться нашим художественным языком, открывать новые смыслы и укреплять единое культурное пространство России».

9 октября гастрольную афишу откроет сказка «Иван-царевич и серый волк» (6+) — постановка Ярослава Максименко по пьесе Светланы Баженовой. Зрители не только отправятся в путешествие вместе с главным героем, но и сами решат, какой путь он выберет и кто повстречается ему в дороге: Леший, Баба-яга или Шамаханская царица.

В тот же день состоится показ спектакля «Зося» (16+) — истории любви на фоне войны по повести Владимира Богомолова в постановке Виталия Криницина. Действие разворачивается в маленькой деревушке, где остановился на отдых обескровленный мотострелковый батальон. Молодой лейтенант, вчерашний школьник, ушедший на фронт из-за парты, встречает польскую девушку — эта мимолётная встреча навсегда остаётся в его памяти. Спектакль — о победе любви над войной и способности людей сохранять доброту и человечность даже в самых тяжёлых условиях.

10 октября в зрителей ждут «Записки сумасшедшего» (16+) — пластилиновая фантазия по произведению Николая Гоголя в постановке Рината Киякова. В небольшой комнате, похожей на больничную палату, живёт Аксентий Поприщин — мелкий чиновник, простой человек и удивительно яркая личность, создающий пластилиново-проволочные миры. В канву спектакля вплелись фразы и фрагменты из текстов Гоголя и Циолковского.

11 октября состоятся два покааз спектакля «Бегемот-невидимка» (6+) — необыкновенной истории Марии Зелинской в постановке Динары Тагаевой. Это захватывающий спектакль, который перенесёт зрителей в мир фантазий и приключений и поднимет важные вопросы о дружбе, смелости и вере в себя. Он станет отличным выбором для семейного просмотра.

Завершатся гастроли мистической фантазией «Вий. Легенда» (16+) по одноимённой повести Николая Гоголя в постановке Рената Киякова. Это зрелищная, яркая и выразительная постановка, где есть всё: мистический сюжет, красивая хореография и музыка в потрясающем актёрском исполнении. Используя фольклорную выразительность, режиссёр вместе с актёрами создал современный и неординарный спектакль — о душе, о русской ментальности и о встрече человека с самим собой на грани жизни и смерти. 

Фото: НМТ им. Мустая Карима.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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