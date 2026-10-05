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Культура
5 Октября , 07:34

В конкурсе «Маленькие мисс и мистер Башкортостана» поучаствует более 100 детей

В Уфе пройдет IV Инклюзивный республиканский конкурс красоты и таланта «Маленькие мисс и мистер РБ-2026», сообщает оргкомитет конкурса.

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В конкурсе «Маленькие мисс и мистер Башкортостана» поучаствует более 100 детейВ конкурсе «Маленькие мисс и мистер Башкортостана» поучаствует более 100 детей
В конкурсе «Маленькие мисс и мистер Башкортостана» поучаствует более 100 детей

За четыре года проект зарекомендовал себя как одно из самых ярких и значимых событий в сфере детского творчества и инклюзии в Республике Башкортостан. Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году в конкурсе примут участие более 100 девочек и мальчиков от 4 до 17 лет, среди которых ребята с ОВЗ и дети участников специальной военной операции. Особое внимание организаторы уделяют участникам с синдромом Дауна, которым помогают раскрыть потенциал, в том числе посредством модельного искусства, хореографии, вокала и актерского мастерства.

Финал конкурса состоится 8 ноября в культурном центре «Атайсал». В финале участники покажут свои таланты в творческом соревновании, визитке, а также продемонстрируют национальные костюмы, пройдет дефиле в вечерних платьях. 

Оценивать выступления будет компетентное жюри, состоящее из деятелей культуры, известных личностей, представителей модельного бизнеса и партнеров конкурса. Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются дипломами, коронами, лентами и ценными призами. Обладатели главных титулов получат право представлять Республику Башкортостан на российских и международных конкурсах и фестивалях.   

Конкурс организует Академия красоты, моды и таланта «АРТМОДЕРН» при поддержке министерства культуры РБ.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса.   

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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