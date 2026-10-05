Актёр из Башкирии снялся в сериале «Вор в загоне»

На телеканале ТНТ стартует криминальная комедия «Вор в загоне». Это истории о московском психологе, который приезжает на Байкал знакомиться с родителями своей невесты и узнает, что ее отец — не просто суровый бизнесмен, а глава местной ОПГ с тревожным расстройством. Фильм состоит из 16 серий.

В сериале снимались Вдовиченков, Денис Власенко, Елизавета Кононова и другие актеры. Также в картине снялся наш земляк Владимир Гарцунов, он исполнил роль бандита Шварца.

Как отметили в пресс-службе ТНТ, Владимир продолжает активно сниматься, постепенно расширяя границы своего привычного экранного образа в сторону более зрелых драматических ролей.

На своей страничке в соцсети актер открыл некоторые детали нового фильма: «Парадокс в том, что именно психологическая тонкость становится тем инструментом, без которого мафиозный патриарх не справится — ни со своей тревожностью, ни с врагами, ни с собственной семьей».

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Фото предоставлено пресс-службой ТНТ.