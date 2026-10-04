В Уфе первый показ балета «Дягилев» Большого театра собрал полный аншлаг

Хореограф-постановщик спектакля Алессандро Каггеджи, режиссер-постановщик Сергей Глазков, художник-постановщик дизайнер Игорь Чапурин. Главные партии двухактного балета исполнили Анастасия Сташкевич (Тамара Карсавина), Данила Клименко (Вацлав Нижинский), Вячеслав Лопатин (Морис Равель), Денис Савин (Лев Бакст), Дмитрий Соболевский (Михаил Фокин).

Премьера спектакля состоялась в Москве на Новой сцене Большого театра в июне прошлого года. Затем были аншлаги в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, а также в Нижегогородском театре оперы и балета. В столице Башкирии прошел шестой гастрольный показ.

Постановка представляет собой пластическое переосмысление эпохи «Русских сезонов» и жизни знаменитого импрессарио, русского театрального и художественного деятеля, мецената Сергея Дягилева. Это симбиоз современной хореографии и неоклассицизма на музыку Мориса Равеля и Клода Дебюсси. Сценография включает мотивы подлинных декораций и костюмов Льва Бакста.

Действие разворачивается за кулисами, во время репетиций спектакля «Дафнис и Хлоя». Идея поставить «балет в балете» о Дягилеве принадлежит Денису Родькину. Ее поддержал основатель фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев» Сергей Шитьков.

Создатели балета отметили, что поставили перед собой задачу не пересказать биографию в классическом виде, а показать внутренний мир великого импресарио, его творческий метод и парадоксы личности.

Почему в качестве сюжета была выбрана именно эта закулисная история, о мистическом случае, связанном с главным персонажем балета, и о дальнейших планах нашему изданию в эксклюзивном интервью рассказал Денис Родькин. Материал будет опубликован в ближайшем номере газеты «РБ».